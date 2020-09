Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia sono 78 su un numero di 4.241 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati sull'Isola sale dunque a 1.248. Crescono di una unità le persone ricoverate in terapia intensiva, sono 11, mentre non è stato registrato nessun deceduto. Restano ricoverate complessivamente 87 persone, 1.186 cittadini si trovano invece in regime di isolamento domiciliare.