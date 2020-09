Dai rifiuti che sarebbero stati abbancati in barba alle prescrizioni in materia ambientale agli affitti pagati dal ministero della giustizia . Quello dei fratelli Leonardi è un valido esempio di diversificazione del business. Affari a tantissimi zeri che sono stati stoppati dalla procura di Catania, in seguito a Mazzetta Sicula, l' inchiesta sui molteplici reati che sarebbero stati commessi nella maxi-discarica di Lentini e che ieri ha portato a un nuovo sequestro. Con la scoperta del ruolo che le società Eta Service e Leonhouse Immobiliare avrebbero avuto non solo nello smaltimento della munnizza ma anche nella creazione di fondi neri .

Dai rifiuti che sarebbero stati abbancati in barba alle prescrizioni in materia ambientale agli affitti pagati dal ministero della giustizia. Quello dei fratelli Leonardi è un valido esempio di diversificazione del business. Affari a tantissimi zeri che sono stati stoppati dalla procura di Catania, in seguito a Mazzetta Sicula, l'inchiesta sui molteplici reati che sarebbero stati commessi nella maxi-discarica di Lentini e che ieri ha portato a un nuovo sequestro. Con la scoperta del ruolo che le società Eta Service e Leonhouse Immobiliare avrebbero avuto non solo nello smaltimento della munnizza ma anche nella creazione di fondi neri.

Tra i beni posti sotto amministrazione giudiziaria c'è anche una lunga serie di stabili nel Catanese, in cui spiccano diverse decine di unità immobiliari in via Guardia della Carvana. Qui, ai civici 25 e 27, si trovano le aule e gli uffici della sezione Lavoro del tribunale etneo. Una delle tante sedi in cui è sparsa la giustizia catanese. Il palazzo, che in un primo tempo sembrava essere stato costruito con destinazione residenziale, è di proprietà della Leonardi tramite la Leonhouse. A occuparsi della gestione, garantendo la prosecuzione delle attività, sarà adesso Salvatore Belfiore, il commercialista nominato in primavera amministratore giudiziario del patrimonio di Sicula Trasporti.

Lo stabile di via Guardia della Carvana, negli anni scorsi, è finito anche al centro di una vicenda giudiziaria con tanto di processo per i reati di truffa, falso e violazioni in materia di edilizia. Accuse poi cadute con l'assoluzione degli imputati, tra i quali il costruttore Domenico Toscano che con la Domus Enterprice realizzò l'immobile. A Toscano subentrarono poi i Leonardi con una serie di società tra le quali, appunto, la Leonhouse. Proprio nell'era targata Antonello e Salvatore Leonardi, titolari alla pari delle quote societarie, si creò una situazione imbarazzante per il Comune di Catania: era infatti il 2014 quando gli imprenditori tentarono di sfrattare l'ente locale da via Guardia della Carvana. All'epoca, infatti, era l'amministrazione comunale a dovere fare fronte nell'immediatezza ai canoni di affitto, per poi ottenere un rimborso dal ministero. Pagamenti che però non venivano effettuati per le difficoltà finanziarie dell'ente, trasformando di fatto giudici, avvocati e cancellieri in inquilini morosi.

La notizia del sequestro dei locali in cui viene gestita la giustizia arriva in una fase in cui a Catania tiene banco l'iter che dovrebbe portare alla realizzazione nuova cittadella giudiziaria in viale Africa. Un'opera di cui si ha già il progetto, ma anche le polemiche di chi vorrebbe evitare nuove colate di cemento sul lungomare, in mezzo c'è poi una sentenza del tribunale amministrativo che ha condannato la Regione per l'affidamento dei lavori di demolizione. Di certo c'è che quello degli affitti pagati nel settore della giustizia è un tema di cui si è spesso discusso. A inizio anno l'Organismo congressuale forense (Ocf) ha presentato i risultati di un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte nel distretto catanese. Soltanto nel capoluogo etneo la cifra si aggira annualmente intorno al milione e mezzo di euro. Di cui oltre 426mila euro versati a Leonhouse. Ma gli affari per i Leonardi in via della Guardia della Carvana sono anche più corposi: vanno aggiunti - per un valore di altri 300mila euro - anche quelli intestati a Femacar, Leocam e Centro Turist La Scogliera. Tutte società riconducibili ai re dei rifiuti. Ma non solo.