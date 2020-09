Un etto di cocaina è stato sequestrato dai carabinieri di Modica agli occupanti di una vettura fermata su strada. Arrestati due uomini e tre donne: G.P., 64 anni di Pozzallo; L.G., 54 anni, e G.S., 28enne colombiana, entrambi residenti a Comiso.

I militari hanno avvistato l'autovettura che aveva destato loro sospetto. Oltre alla cocaina, sono state trovate dosi di marijuana e la somma in contanti di 1500 euro. Per il pozzallese è stato disposta la carcerazione a Noto, mentre per gli altri due la detenzione ai domiciliari.