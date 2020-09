Ottantatré nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, 26 sono migranti. Sono 76 le persone ricoverate, 12 sono in terapia intensiva, cioè due in più rispetto alla giornata di ieri. I dati sono contenuti nel bollettino del ministero della Salute. I migranti sono in maggioranza in provincia di Agrigento, uno a Trapani e nove a Lampedusa.