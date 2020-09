Due pescherecci della marineria di Mazara del Vallo sono stati sequestrati ieri sera dalle autorità libiche a circa 35 miglia dalle coste del paese nordafricano, all'interno della cosiddetta zona Zee - area economica adiacente le acque territoriali in cui uno Stato costiero ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali - che si estende 62 miglia oltre le 12 convenzionali e non è riconosciuta dalla comunità internazionale.