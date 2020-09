Sono 33 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore, tra loro ci sono cinque migranti. Questo il quadro generale sulla stato della pandemia in Sicilia con i dati forniti dalla Protezione civile nazionale. Ieri gli infetti erano stati 26. Il numero di nuovi tamponi eseguiti è di 4210 mentre i guariti sono cinque. Le province con più nuovi casi sono quelle di Trapani e Palermo con otto, mentre sono sette gli infetti a Siracusa, tra cui i cinque migranti sbarcati domenica a Pachino, un caso a Caltanissetta e Agrigento. Catania, invece, resta la provincia più colpita in generale, ma nelle ultime 24 ore i casi sono stati sei, soltanto due a Messina.