Sale di 29 casi il numero totale di contagiati in Sicilia. Nelle ultime 24 ore in tutte le province dell'isola sono stati registrati tamponi positivi, a eccezione di quella di Caltanissetta. Si tratta di cifre comunque contenute: il numero maggiore nel Palermitano dove le diagnosi di Covid-19 sono state sei. A Ragusa e Messina, invece, ci sono cinque nuovi casi; tre in provincia di Catania, Agrigento e Trapani. Due casi, infine, nel Siracusano e nell'Ennese.

Il numero totale degli attuali positivi sale così a 1084. Di questi per 1004 le autorità sanitarie hanno previsto l'isolamento domiciliare, mentre 80 sono ricoverati in ospedale. Tra questi ultimi, in condizioni più gravi restano dieci persone, tutte ospitate nei reparti di terapia intensiva.