Il totale dei positivi al nuovo coronavirus in Sicilia sale a 1.058. Nelle ultime 24 ore sull'Isola a risultare contagiate dal Covid-19 sono state 54 persone. Il dato arriva dal report quotidiano pubblicato sul sito della protezione civile nazionale. Al momento, 980 persone si trovano in isolamento domiciliare mentre altre 78 sono ricoverate in ospedale; di queste nove nel reparto di Terapia intensiva.

Cinque dei nuovi positivi di oggi sono stati riscontrati all'ospedale Giuseppe Di Maria di Avola (in provincia di Siracusa), tra operatori e pazienti. Sono tutti asintomatici ed è già stato avviato il tracciamento dei contatti. Intanto, il direttore sanitario Rosario Di Lorenzo ha disposto la sospensione delle attività del presidio ospedaliero.

In particolare sono stati sospesi i ricoveri nei reparti di Medicina e Cardiologia (dove si trovano i pazienti positivi al tampone) mentre nelle altre unità operative sono solo autorizzati i ricoveri urgenti. Ferme, al momento, anche le attività ambulatoriali se non urgenti e brevi e il laboratorio di analisi per l’utenza esterna. Vietato anche l’accesso ai reparti di familiari e accompagnatori.