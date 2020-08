I carabinieri della tenenza di Florida hanno tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e rapina V.S. floridiano classe 1964, operaio . Proprio l'uomo è stato individuato quale responsabile di atti violenti , con aggressioni fisiche e minacce, tutte reiterate nel tempo, nei confronti della moglie e sempre generati per futili motivi.

Nello specifico, il 56enne, presso la propria abitazione, si è scagliato, per l’ennesima volta e sempre per vani motivi, contro la moglie, percuotendola e minacciandola di morte. Lo stesso nell’immediatezza cercava, inoltre, di sottrarre con forza il ciclomotore di proprietà della consorte, che era parcheggiato nei pressi della loro abitazione. La donna, dopo essere stata in grado tempestivamente di contattare i carabinieri di Floridia, che prontamente sono intervenuti evitando il peggio, bloccando subito il marito ed accompagnando la signora presso il locale punto medico per le cure sanitarie del caso.

L’arrestato, così come disposto dalla autorità giudiziaria competente veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove non risiede più la compagna che ha deciso di trasferirsi.