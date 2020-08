Sono 24 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nell'ultimo giorno. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Nell'Isola i positivi sono al momento 947 : di questi, 63 si trovano ricoverati in ospedale e dieci hanno dovuto fare ricorso alla terapia intensiva. Il numero dei tamponi effettuati tra ieri e oggi è stato di 2.634 .

Sono 24 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nell'ultimo giorno. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Nell'Isola i positivi sono al momento 947: di questi, 63 si trovano ricoverati in ospedale e dieci hanno dovuto fare ricorso alla terapia intensiva. Il numero dei tamponi effettuati tra ieri e oggi è stato di 2.634.

Il numero totale degli infetti dall'inizio della pandemia è di 4019 con 286 deceduti. I contagi calano anche in Italia: oggi sono 878 mentre ieri erano stati 953. I tamponi sono stati 72.341 mentre c'è una persona in più ricoverata in Terapia intensiva - quella del dato Sicilia - per un totale di 66. Nelle ultime 24 ore la provincia siciliana che ha segnato il maggiore incremento di infetti è quella di Catania (10). Ci sono poi Messina (5), Siracusa (4), Ragusa (4) e Caltanissetta (1).