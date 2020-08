Tre persone agli arresti domiciliari per una rapina aggravata avvenuta ad Avola. In manette sono finiti Danili Caracciolo, 23 anni, Denise Italia, 24 anni, e Angelo Aglieco di 19 anni. Gli agenti di polizia sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22.10, in un bar che si trova all'interno di un camping nei pressi di vi Fondo Lupo. I tre, sotto la minaccia di un coltello e una pistola, si erano fatti consegnare da un dipendente 323 euro custoditi nella casa.