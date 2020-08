I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Noto, durante un servizio in abiti civili e con un'auto di copertura , hanno notato due auto con a bordo tre giovani lungo l'autostrada Catania-Siracusa a velocità sostenuta. All'interno di una delle vetture sono stati trovati 102 grammi di cocaina purissima e materiale per il confezionamento delle dosi.

I militari hanno deciso di fermare la prima vettura in una piazzola di sosta vicino ad Avola. La seconda vettura è stata fermata dopo l'uscita dallo svincolo autostradale di Rosolini. Le dosi di sostanza stupefacente sono stati trovati nella disponibilità di Corrado Di Natale, rosolinese (classe 1985), già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Nulla è stato invece trovato nella disponibilità degli altri due giovani fermati, C.S. e D.F. entrambi catanesi ma residente a Rosolini (rispettivamente classe 1993 e 1999).

Le successive perquisizioni informatiche effettuate sui telefoni in uso ai tre uomini hanno consentito di ricostruire, con messaggi audio e di testo, le ore precedenti il controllo e la loro correità. Tutti e tre insieme sarebbero andati a Catania per l’acquisto dello stupefacente per alimentare la loro piazza di spaccio di Rosolini. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti, nelle rispettive abitazioni, al regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti dei carabinieri di Catania per attestarne il grado di purezza.