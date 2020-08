Trentacinque nuovi postivi e il totale che torna a superare quota 900. L'aggiornamento sul fronte del contenimento dell'emergenza Covid-19 arriva dal ministero della Sanità. In Sicilia al momento ci sono in totale 60 persone ricoverate in ospedale, delle quali dieci hanno bisogno della terapia intensiva. Si trovano invece in isolamento domiciliare 843 soggetti risultati positivi al virus.