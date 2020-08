Il bollettino di oggi pubblicato sul sito della protezione civile nazionale parla di 44 nuovi contagi di Covid-19 registrati in Sicilia . Un numero che porta il totale delle persone affette dal nuovo coronavirus a 828 . Di queste, 775 si trovano sottoposte all' isolamento domiciliare mentre 53 sono ospedalizzate . Restano otto i ricoverati nei reparti di Terapia intensiva .

Negativi sono risultati i 97 tamponi effettuati sulle persone che avevano partecipato, due settimane fa, a una festa di un 18esimo compleanno a Canicattini Bagni (in provincia di Siracusa) alla quale era presente anche uno degli undici ragazzi della comitiva tornati da Malta e risultati positivi al Covid-19. Loro restano in isolamento domiciliare fino a quando non saranno negativizzati.