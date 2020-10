La pedagogia al servizio dello scoutismo . Questa la missione di Daniela Ferrara , «educatrice per vocazione e per lavoro», come si definisce. Dipendente presso l’Ufficio di educazione e promozione della salute di Sciacca e scout dagli anni Settanta prima nella città dell'Agrigentino e poi a Palermo, la professionista è stata eletta dall’associazione Agesci capoguida nazionale , insieme al caposcout friulano Fabrizio Coccetti .

«Per l’associazione è importante avere una doppia rappresentanza istituzionale, maschile e femminile - spiega Ferrara a MeridioNews - Il nostro compito è assicurare l’unità dei valori dello scoutismo a livello nazionale e all’estero, nonché dell’associazione stessa». Un ruolo accettato anche per gratitudine. «Dall’Agesci ho ricevuto tanto come ragazza prima e come donna poi - prosegue la neo-capoguida nazionale - per cui ho sentito l’esigenza di ricambiare, in un momento storico in cui la società ha davvero bisogno di educazione. Io credo nella sua forza rivoluzionaria anche in termini di cambiamento. D’altronde - va avanti Ferrara - anche l’epidemia di Covid-19 ci ha dimostrato che non possiamo rinunciare a essa tanto quanto alla salute».

Educatrice e formatrice all’interno dell’associazione, nonché responsabile regionale dal 1993 al 1996, la 56enne saccense è ferma sostenitrice dei principi morali dello scoutismo e della loro incidenza nel sociale. «Vivere da scout è una esperienza che forma il carattere, in quanto fondata su un metodo sociale basato sull’azione concreta e che crea legami indissolubili, forgiando il carattere e sviluppando sia l’autonomia che la socialità dell’individuo». Valori che Ferrara riassume con i termini «resilienza, solidarietà e amicizia, grazie ad esperienze che conquistano il cuore». Il compito adesso è quello di diventare un punto di riferimento per tutto gli associati del Paese. «La cosa più bella - conclude - sarà incontrare gli scout di tutta Italia, sia bambini che adulti, ed essere al servizio di tutti loro».