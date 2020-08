In Sicilia oggi si sono registrati 37 nuovi positivi al nuovo coronavirus. Il dato arriva dal report quotidiano pubblicato sul sito della protezione civile nazionale. Il totale delle persone contagiate dal Covid-19 sull'Isola sale così a 790. Di questi, 741 si trovano in isolamento domiciliare mentre 49 sono ricoverati in ospedale (otto nel reparto di Terapia intensiva).