Un 38enne di Vittoria è stato arrestato per stalking nei confronti della moglie e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, la donna, mentre era alla guida, ha telefonato al commissariato per raccontare di essere seguita dall'ex marito. Nel pomeriggio, infatti, era in programma un colloquio con le forze dell'ordine per mettere a verbale le vessazioni che la donna subiva da giugno.