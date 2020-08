I carabinieri della stazione di Modica hanno tratto in arresto, con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali, un cittadino di origini rumene di 33 anni , residente da diversi anni nella cittadina del ragusano. L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata dalla giovanissima ex convivente dell’uomo, la stessa ha raccontato ai militari i lunghi mesi di lockdown costellati da aggressioni, violenze, minacce e offese che l’avevano costretta a cambiare casa.

I carabinieri della stazione di Modica hanno tratto in arresto, con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali, un cittadino di origini rumene di 33 anni, residente da diversi anni nella cittadina del ragusano. L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata dalla giovanissima ex convivente dell’uomo, la stessa ha raccontato ai militari i lunghi mesi di lockdown costellati da aggressioni, violenze, minacce e offese che l’avevano costretta a cambiare casa.

Secondo il racconto della giovane l'uomo sarebbe stato responsabile di abusi sessuali, lesioni e minacce di morte. I carabinieri si sono appostati nei pressi dell’abitazione della vittima individuando l'uomo, recatosi sul posto forse con l'obiettivo di aggredire la connazionale. Il 33enne è stato bloccato e tratto in arresto per stalking, in attesa del giudizio per direttissima è stato posto ai domiciliari.