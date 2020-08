Una ventina di migranti ha abbandonato questa mattina l'hotspot di Messina. La notizia è stata confermata dalla prefetta Maria Carmela Librizzi, che ha specificato che tutti avevano fatto il tampone e che il test era risultato negativo. «Non sono positivi», ha assicurato la prefetta.

Intanto l'ennesimo allontanamento dalla struttura realizzata nella ex caserma di Bisconte ha portato il sindaco di Messina Cateno De Luca a lanciare nuove accuse contro il Viminale. «Cara ministra Lamorgese, le avevo ribadito che la caserma era un colabrodo e dunque non idonea all'accoglienza - ha detto De Luca - Siamo alla quarta fuga. Ci sono 50 tunisini in giro per la città. Adesso basta, occorre chiudere definitivamente».

Il primo cittadino ha poi continuato parlando di invasione. «Con queste politiche sbagliate state invadendo il nostro territorio. Le consiglio di continuare sulla linea della solidarietà, ma perché non porta i migranti in Parlamento?»