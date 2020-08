Due vitelli sulla carreggiata. A trovarseli davanti, questa mattina, sono stati gli automobilisti che stavano percorrendo l' autostrada A19 Palermo-Catania , all'altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi.

Due vitelli sulla carreggiata. A trovarseli davanti, questa mattina, sono stati gli automobilisti che stavano percorrendo l'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Caltanissetta. Gli agenti hanno allontanato gli animali, mettendoli in sicurezza e garantendo il ripristino della circolazione. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario dei due bovini.