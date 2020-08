Un forte boato questa mattina ha svegliato la frazione marinara di Marina di Modica, nel Ragusano. Un deltaplano a motore in fase di decollo è precipitato al suolo. Il pilota è morto carbonizzato nell’impatto. Si tratta di un turista piemontese di 50 anni.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo, in transito turistico nel campo volo Oasi del Re, al momento del decollo avvenuto intorno alle 6,15, non sia riuscito a controllare il suo velivolo che dopo una virata su se stesso è precipitato violentemente sul suolo prendendo immediatamente fuoco. Il turista era diretto al campo volo di Fiumefreddo nel Catanese.

Allertati subito i soccorsi sul luogo dell’incidente sono arrivati le forze dell’ordine che stanno effettuando i rilievi per definire l’esatta dinamica del sinistro e i vigili del fuoco che prontamente hanno spento le fiamme e tirato fuori il corpo del pilota ormai privo di vita e completamente carbonizzato. Il 50enne non era alle prime armi e volava da tempo, per questo motivo non si pensa a un errore umano. La prima ipotesi in mano agli inquirenti è il guasto tecnico del deltaplano che ha causato lo schianto mortale.