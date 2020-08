Un minore è stato denunciato in provincia di Siracusa per avere colpito con un coltello da cucina un altro ragazzo. La vittima ha riportato ferite al cuoio capelluto non gravi .

All'origine dell'aggressione c'è stata una rivalità nata on line. Una sfida a un videogame sparatutto che ha visto protagonisti due ragazzi. Per chiarire chi dei due fosse il più bravo i due si sono dati appuntamento in piazza. Con loro, a spalleggiarli, altri ragazzi. A impugnare il coltello è stato il fratello del ragazzo che aveva perso la sfida on line.