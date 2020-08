In Sicilia oggi si sono registrati 14 nuovi positivi al Covid-19. Il totale delle persone contagiate dal nuovo coronavirus sull'Isola sale così a 718 . Sono i dati del report quotidiano fatto dalla protezione civile nazionale e dal ministero della Salute. A essere sottoposti a isolamento domiciliare nel territorio regionale sono 658 persone, mentre 60 persone sono ricoverate in ospedale - di queste sei si trovano nel reparto di Terapia intensiva .

Intanto, oggi in Sicilia si conta pure un nuovo decesso: si tratta di una donna di 56 anni originaria di Paternò che si trovava ricoverata, dallo scorso 11 agosto, all'ospedale San Marco di Catania. Il marito e il figlio della donna sono risultati positivi al tampone (anche se asintomatici) e si trovano in quarantena. «Sono costretto a comunicare che si registra un decesso tra i nostri concittadini contagiati da Covid-19 - ha fatto sapere il primo cittadino della cittadina del Catanese, Nino Naso - Il dispiacere è notevole. È una notizia che da sindaco non avrei mai voluto dare. L'emergenza non è finita», ha concluso.