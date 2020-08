Il trend dei contagi in Sicilia non accenna ancora ad abbassarsi. Oggi secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono 39 i nuovi positivi al Coronavirus. Solo cinque di loro sono migranti sbarcati di recente sull'Isola, mentre dieci positivi sono correlati ad altri casi provenienti da Malta.

Catania ancora una volta guida le province per numero di contagi, 12 nelle ultime 24 ore, seguono Ragusa con nove, Trapani con otto, Palermo con 5 e Siracusa con 4 e Messina, che conta un solo caso. Nessun incremento a Enna, Caltanissetta e Agrigento.

I pazienti guariti sono tre su un totale aggiornato di 3.766 positivi dall'inizio della pandemia, mentre le persone attualmente positive sono 712. E si è prtroppo registrato anche un decesso, il numero 285 sul totale. In crescita i ricoverati con sintomi: 51 (47 ieri), il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive resta stabile a 5. Salgono i dimessi/guariti, 2.769 (+3), così come aumentano coloro che si trovano in isolamento domiciliare: 656.