Un ragazzo di 22 anni è morto mentre era a bordo del suo scooter in un incidente stradale avvenuto questa notte a Belvedere, frazione a nord di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia municipale che sono intervenuti sul posto, per causa ancora da accertare, la vittima avrebbe perso il controllo del ciclomotore in prossimità di un incrocio.

Stando a quanto emerso finora, si tratterebbe di un incidente autonomo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti ma si attende l'esito degli accertamenti dei vigili urbani per sciogliere gli ultimi dubbi. L'impatto non ha dato scampo al ragazzo, troppo gravi le ferite per consentire ai soccorritori di tenerlo in vita. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e disposto il sequestro dello scooter.