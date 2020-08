Un mezzo per la raccolta dei rifiuti della ditta Loveral , è caduto in mare per causa ancora da accertare. Il fatto è avvenuto a Lipari . Ferito l’autista, originario di Patti . L’uomo, secondo le prime informazioni, ha rischiato di morire per asfissia da annegamento, riportando un trauma cranico .

Un mezzo per la raccolta dei rifiuti della ditta Loveral, è caduto in mare per causa ancora da accertare. Il fatto è avvenuto a Lipari. Ferito l’autista, originario di Patti. L’uomo, secondo le prime informazioni, ha rischiato di morire per asfissia da annegamento, riportando un trauma cranico.

Quando è stato recuperato in acqua dai soccorritori era in stato d’incoscienza ed è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lipari. A chiedere chiarezza su quanto accaduto è la Uil trasporti di Messina. «Il nostro pensiero – scrivono in una nota inviata alla stampa – è rivolto al lavoratore al quale siamo vicini, auspicandone la pronta guarigione».