Sicula Trasporti chiude per ferie a Ferragosto . La notizia è stata data ai Comuni che contavano, in base ai piani settimanali di conferimento, di garantire la raccolta dei rifiuti anche nel giorno festivo. Così invece non sarà, perché l'impianto rimarrà chiuso; ma, a differenza del recente passato, non per guasti . La scelta di chiudere i battenti si basa semplicemente sulla volontà di godere della ricorrenza. Nel dettaglio: l'impianto di compostaggio resterà chiuso il 15 e il 16 agosto, la discarica chiuderà il 15 mentre il 16 accetterà i rifiuti fino alle 10 del mattino. «Gli utenti sono pregati di non esporre i mastelli all'esterno della propria abitazione» , si legge in un post dell'assessore all'Ecologia del Comune di Acireale Daniele La Rosa.

Sicula Trasporti chiude per ferie a Ferragosto. La notizia è stata data ai Comuni che contavano, in base ai piani settimanali di conferimento, di garantire la raccolta dei rifiuti anche nel giorno festivo. Così invece non sarà, perché l'impianto rimarrà chiuso; ma, a differenza del recente passato, non per guasti. La scelta di chiudere i battenti si basa semplicemente sulla volontà di godere della ricorrenza. Nel dettaglio: l'impianto di compostaggio resterà chiuso il 15 e il 16 agosto, la discarica chiuderà il 15 mentre il 16 accetterà i rifiuti fino alle 10 del mattino. «Gli utenti sono pregati di non esporre i mastelli all'esterno della propria abitazione», si legge in un post dell'assessore all'Ecologia del Comune di Acireale Daniele La Rosa.

Chi non ne sapeva nulla invece è la Regione. La decisione, infatti, come verificato da MeridioNews, è stata comunicata soltanto ai Comuni. La scelta è stata disapprovata dall'assessorato. Da tempo Alberto Pierobon giudica «intollerabile» il fatto che i privati possano scegliere liberamente di chiudere e proprio per questo nel ddl di riforma del settore, da tempo fermo all'Ars, sono stati aggiunti dei correttivi alla materia. La volontà è quella di mettere degli argini alla libertà dei privati, considerato che operano con il pubblico occupandosi di un servizio essenziale. «Lasciare d'estate l'umido in casa per tanti giorni crea disagi ai cittadini che pagano le tasse e giustamente pretendono servizi all'altezza», commenta un sindaco del Catanese.

L'impianto dei Leonardi a Lentini è tra quelli sequestrati nei mesi scorsi in seguito all'inchiesta sulla corruzione che ha portato in carcere i due fratelli imprenditori. Attualmente è gestito dagli amministratori giudiziari del tribunale. Poco dopo il provvedimento eseguito dalla guardia di finanza, la discarica aveva annunciato la chiusura per un improvviso guasto alla linea di produzione, poi rientrato.