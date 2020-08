Sale di 42 il numero dei positivi al Covid-19 in Sicilia. Il nuovo aggiornamento del ministero della Sanità vede adesso il totale di infezioni nell'isola superare quota seicento. Sono 64 le persone che fronteggiano il nuovo coronavirus, 48 delle quali ricoverata in ospedale per la comparsa di sintomi. Per sei sono necessarie le cure nei reparti di terapia intensiva. Per 556, invece, è stato previsto il regime dell'isolamento domiciliare.