Il tribunale di Enna ha sospeso per 12 mesi il medico del 118 che prestò per primo soccorso, a marzo scorso, a un bambino di tre anni che aveva ingoiato una pallina. Il piccolo poi morì all'ospedale di Caltanissetta. Secondo il gip, il medico anziché adottare i protocolli sanitari che prevedono l'intervento immediato con gli strumenti in dotazione del 118, decise di trasferire al pronto soccorso del capoluogo nisseno - distante 25 chilometri - il bambino.

Qui il medico riuscì a estrarre con una pinza la pallina, ma le procedure di rianimazione non portarono a nulla per il troppo tempo trascorso. Destinatario della misura cautelare è V.L.N. Rimarrà sospeso - così come richiesto dalla procura di Enna - dal servizio per un anno, in attesa che inizi il processo.