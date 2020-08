Trovati in macchina a San Cataldo (in provincia di Caltanissetta) con sei piante di marijuana , dal peso complessivo di circa due chili , nascosti in un voluminoso sacco di cellophane . Per questo i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato due giovani , il 21enne incensurato G.G. e il 26enne con precedenti di polizia F.T, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente .

Trovati in macchina a San Cataldo (in provincia di Caltanissetta) con sei piante di marijuana, dal peso complessivo di circa due chili, nascosti in un voluminoso sacco di cellophane. Per questo i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato due giovani, il 21enne incensurato G.G. e il 26enne con precedenti di polizia F.T, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due sono stati controllati in via Due Fontane a bordo dell’auto di proprietà del 21enne. Nell'auto trasportavano un grande sacco in cellophane con all'interno sei piante di marijuana del peso complessivo di due chili. Oltre alla droga, è stato trovato e sequestrato anche materiale usato per il confezionamento, e la somma di 360 in contanti.

I due giovani sono stati portati in caserma, arrestati e sottoposti ai domiciliari nelle loro abitazioni come disposto dall'autorità giudiziaria. Gli arresti sono stati convalidati e per entrambi è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia.