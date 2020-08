Undici piante di marijuana coltivate nel terrazzo della propria abitazione. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Messina a Salina. Ad attirare l'attenzione dei militari è stata la particolare conformazione della foglia e l'odore acre emanato.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti altri dieci grammi di sostanza stupefacente già essiccata, 86 grammi di foglie di marijuana e due confezioni contenenti dieci semi di canapa, ancora da interrare. Infine, è stata trovata una vera e propria serra artigianale composta dall'apposita tenda denominata Grow box, dotata di una lampada alogena e un estrattore d’aria per mantenere costante il livello di umidità e il riscaldamento delle piante.

Per quanto ricostruito dagli investigatori, per favorire lo sviluppo delle piante, i vasi venivano spostati nelle ore notturne all’interno dell’abitazione ed esposti, durante il giorno, alla luce del sole. La sostanza stupefacente e tutto il materiale utilizzato per la coltivazione sono stati sequestrati e l'uomo residente a Salina è stato denunciato alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente.