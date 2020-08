Ordinanza di chiusura delle spiagge anche a San Vito Lo Capo in vista del Ferragosto. Il sindaco Giuseppe Peraino ha firmato il provvedimento che interdice l'accesso alle spiagge libere tra le 21 e le 6.30 del 14, 15 e 16 agosto.

«L’approssimarsi del ferragosto - si legge in una nota del primo cittadino - comporterà una difficile gestione dell’afflusso di avventori, soprattutto di fascia d’età giovane, interessati ad accedere alle spiagge libere del territorio. I comportamenti poco rispettosi registrati in questo periodo delle disposizione emanate dai governi nazionale e regionale, la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre prossimo, a dimostrazione che il virus non è stato debellato ma, anzi, che continua a circolare, e l’ultima ordinanza del presidente Musumeci che impone maggiore rigore, mi hanno spinto - aggunge Peraino - a prendere questo provvedimento che ritengo necessario e urgente per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori».

A controllare che i divieti vengano rispettati saranno vigili urbani, carabinieri e guardia costiera. Previste multe di 250 euro per i trasgressori. «Per il bene di tutti bisogna evitare gli assembramenti e indossare la mascherina. Non ci può essere - concude il sindaco - un controllore per ogni controllato; serve che ciascuno abbia rispetto per se stesso e, quindi, anche per gli altri».