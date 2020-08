È morto sul colpo un 50enne imprenditore modicano, A.G.V., che stamattina si era messo alla guida della propria motocicletta a Marina di Modica. Mentre percorreva la strada provinciale 66, il centauro è stato investito da un’autovettura Mitsubishi condotta da un 50enne residente a Sampieri che viaggiava da Pozzallo in direzione della frazione balneare sciclitana.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è verificato un impatto violento e frontale nella corsia occupata dalla moto, una Guzzi di grossa cilindrata, il cui conducente è stato sbalzato in aria. Per lui sono stati inutili i soccorsi, nonostante l’arrivo del 118 i cui sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli uomini del nucleo di pronto intervento della polizia locale che adesso stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica dell'incidente. I due mezzi sono stati sequestrati. Il conducente dell’auto si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest per cui il magistrato di turno ha disposto lo stato di fermo a seguito del quale è stato sottoposto agli accertamenti clinici coattivamente. Il corpo della vittima, dopo l’ispezione cadaverica, come disposto dal magistrato inquirente, è stato restituito alla famiglia.