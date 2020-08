Notte di San Lorenzo e giornata di Ferragosto ai tempi del coronavirus. I Comuni del Siracusano hanno fatto ricorso a una ordinanza con delle misure anti-Covid per l'intera settimana estiva. Sulle spiagge della provincia aretusea è vietato lo svolgimento di ogni manifestazione, sia pubblica che privata (anche organizzate da ristoranti, bar, pizzerie, lidi e altri esercizi commerciali): no a serate di musica live, niente eventi con dj in cui si balla. L'ordinanza vieta pure ogni tipo di accampamento o bivacco e anche l'uso di gazebo e tende. Divieto assoluto anche di accendere falò in spiaggia.