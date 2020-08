«L'attuale presidente della Regione dovrebbe ascoltare i consigli e non pensare che i miei siano tranelli». Parola di Gianfranco Miccichè . Il presidente dell'Ars ha parlato dell'attuale momento politico regionale, durante l'incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il commissario forzista in Sicilia ha tenuto a chiarire di non ambire alla poltrona di governatore. «Non esiste questa possibilità, lo avrei potuto fare in passato e anche bene. Io non sono candidato, chi lo dice è scemo. Non ne avrei la forza , non sono un concorrente», ha garantito.

Allo stesso tempo Miccichè, che con Nello Musumeci dal principio della legislatura ha avuto qualche screzio, invita a evitare di corrodere la compattezza del centrodestra. «Chi passa la giornata dicendo che il problema di Musumeci è Miccichè è un cretino. Chi passa la giornata a mettergli in testa fantasmi è un cretino: è uno che sta sfasciando tutto e se si sfascia non si ricostruisce velocemente - ha detto il presidente dell'Ars - Occorre al contrario rafforzare ed è questo l'appello che lancio a Musumeci».

Secondo Miccichè, a Musumeci manca la capacità di fidarsi. «Il governatore è sospettoso. Ogni consiglio che io vorrei dargli viene inteso come trappola. Io non faccio trappole a nessuno, non ho nessuna intenzione di prendere il posto di nessun altro. Credo di avere l'intelligenza, l'intuito e l'astuzia per dare dei consigli e già il fatto che non vengano accettati vuol dire che c'è qualcosa che non va».