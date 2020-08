Un 41enne di origine polacca è stato arrestato ad Avola dalla polizia, con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo, Damian Lukasiewicz, ieri pomeriggio si è presentato in un ristorante del paese minacciando i titolari di rompere arredamento e danneggiare le auto dei clienti se non avesse ricevuto denaro e documenti per ottenere il reddito di cittadinanza.