Una porzione del costone di argilla che sovrasta la spiaggia del Caos ad Agrigento è franata. Attimi di paura per tutte le persone che si trovavano nel tratto di mare tra Maddalusa e il Caos . Nel crollo della parete rocciosa nessun bagnante è rimasto ferito , anche perché i detriti si sono fermati ai piedi del costone sollevando un'onda di polvere visibile anche da diverse centinaia di metri di distanza.

Una porzione del costone di argilla che sovrasta la spiaggia del Caos ad Agrigento è franata. Attimi di paura per tutte le persone che si trovavano nel tratto di mare tra Maddalusa e il Caos. Nel crollo della parete rocciosa nessun bagnante è rimasto ferito, anche perché i detriti si sono fermati ai piedi del costone sollevando un'onda di polvere visibile anche da diverse centinaia di metri di distanza.

Poco prima del cedimento, tra l'altro, una squadra della guardia costiera aveva fatto sgomberare l'intera area che era piena di turisti e bagnanti nonostante sia interdetta da tempo proprio per rischio crolli. Periodicamente, infatti, dal costone si staccano porzioni di terreno che crollano a mare.

Pochi minuti dopo, sul posto è intervenuta la capitaneria di porto che si trovava già là per un consueto servizio di vigilanza del litorale. La zona del crollo, in via precauzionale e nell'attesa di altri accertamenti, al momento è stata circoscritta.