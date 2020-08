Dalla parte opposto della Sicilia, a Rosolini . Qui è stata trovata dai carabinieri una 22enne che si trovava in stato di detenzione domiciliare a Castelvetrano . La giovane, Maria Aurora Campanella , era evasa il 9 luglio.

Dalla parte opposto della Sicilia, a Rosolini. Qui è stata trovata dai carabinieri una 22enne che si trovava in stato di detenzione domiciliare a Castelvetrano. La giovane, Maria Aurora Campanella, era evasa il 9 luglio.

Campanella è stata trovata a casa di un giovane nel centro in provincia di Siracusa. Arrestata, è stata portata in carcere a Catania, in seguito all'aggravamento del provvedimento deciso dal tribunale di Marsala.