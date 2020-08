Per anni non avrebbe versato al Comune quanto incassato a titolo di tassa di soggiorno dai turisti che soggiornavano nei loro hotel. Un ammanco scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Messina della guardia di finanza che hanno sequestrato circa mezzo milione di euro ai responsabili di 17 strutture alberghiere di Taormina, in provincia di Messina. L'operazione nasce da un'indagine dei militari della compagnia locale, coordinata dal gruppo delle fiamme gialle del capoluogo peloritano, che ha portato all'emissione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura diretta da Maurizio de Lucia.