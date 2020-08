Telefonate per avvisare la donna e i suoi familiari della divulgazione su internet di immagini che la ritraevano in atteggiamenti intimi a contenuto sessualmente esplicito. Video che poi sarebbero stati effettivamente pubblicati anche su diverse piattaforme telematiche. Per questo i carabinieri della compagnia di Patti hanno arrestato il cittadino libanese 41enne Ahmed Yaghi per i reati di atti persecutori aggravati, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione aggravata, violenza privata e molestie.