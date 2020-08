Un 19enne si trova in gravi condizioni al Policlinico di Messina, dopo essere caduto da una giostra nella zona del villaggio di Santa Margherita. Il ragazzo è caduto a terra sbattendo la testa contro un palo e poi contro una scalinata in acciaio. Soccorso, è stato trasportato nell'ospedale del capoluogo dove è arrivato in codice rosso.