Sono sedici i nuovi casi di coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. I dati sono quelli raccolti dal dipartimento della protezione civile nazionale. Gli attuali positivi al Covid-19 salgono quindi a 275.

Al momento, nell'Isola ci sono 40 persone ricoverate in ospedale che presentano sintomi - di cui due in Terapia intensiva - mentre altre 235 persone contagiate si trovano in isolamento domiciliare. Fino a oggi i casi totali di coronavirus registrati in Sicilia sono 3.288. I tamponi effettuati in tutto da quando è cominciata la pandemia sono stati 276.773.

Dei nuovi positivi al Covid-19 registrati nella giornata di oggi, undici sarebbero migranti (tra Pozzallo e Lampedusa), tre casi in più sono a Catania, e uno rispettivamente a Messina e a Palermo.