Sono 39 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia rispetto alla giornata di ieri. A ufficializzare il dato è il bollettino pomeridiano del dipartimento della Protezione civile. Così il numero totale degli infetti raggiunge 259, mentre sono 224 le persone che si trovano in isolamento fiduciario. All'interno degli ospedali siciliani ci sono in tutto 33 persone ricoverate con sintomi e due in terapia intensiva. Ieri erano 31. Dall'inizio della pandemia in Sicilia ci sono stati 3272 casi, le persone decedute sono in totale 283.

A fare discutere è la vicenda di un uomo, risultato positivo, che ha partecipato a un matrimonio a Nicosia, in provincia di Enna. Accertato l'esito del tampone è scattata la quarantena per circa 90 invitati. Il positivo, invece, vive e lavora in Germania, Paese dove adesso si trova ricoverato. Una congiunta dell'uomo, originaria di Nicosa, è stata ricoverata all'ospedale San Marco di Catania. Nella provincia etnea sale il numero dei contagiati anche a Paternò. Ad annunciarlo con un post su Facebook il sindaco Nino Naso: «Sono saliti a sei i casi. Si attendono gli esiti di altri tamponi già effettuati nelle scorse ore. Nell'augurare una pronta guarigione a questi nostri concittadini, non smetto mai di raccomandare prudenza, mascherine, distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani. L’emergenza - sottolinea il primo cittadino - non è ancora finita».

Ritrovato, nei pressi del teatro Politeama di Palermo, un turista italo-americano che avrebbe abbandonato l'albergo in cui dimorava. L'uomo, secondo le prime informazioni, aveva la febbre a 38 e si sarebbe allontanato dalla struttura per evitare di essere sottoposto al tampone. Operazione che tuttavia è stata effettuata dopo essere stato rintracciato. Adesso si attende il risultato.

Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni intanto ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare lo sbarco dei vacanzieri-escursionisti sia per i rischi di eruzione dello Stromboli che per gli assembramenti pericolosi per il Covid19. In pratica i vaporetti, che arrivano dalla Calabria e che trasportano oltre 200 pendolari del mare, potranno approdare a Stromboli e Panarea martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 14. Il lunedì, giovedì e sabato dalle 14,30 alle 19. Per i vaporetti che giungono dalla Sicilia il martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 14 e il lunedì, giovedì e sabato dalle 14,30 alle 19. A controllare ci sarà la guardia costiera. Oggi le regioni senza nuovi contagiati sono cinque: Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.