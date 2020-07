La guardia di finanza di Agrigento ha eseguito 13 misure cautelari, disposte dal gip Luisa Turco su richiesta del procuratore capo Luigi Patronaggio e dei sostituti Alessandra Russo e Paola Vetro, nei confronti dei responsabili del gruppo imprenditoriale agrigentino Pelonero. L'operazione, denominata Malebranche, vede 22 persone indagate per reati che vanno dall'associazione per delinquere alla bancarotta fraudolenta, dal riciclaggio all'autoriciclaggio fino a varie ipotesi di reati tributari.