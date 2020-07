Il corpo semicarbonizzato di un uomo è stato trovato a Milazzo . Il cadavere si trovava nella frazione Bastione , in una zona di campagna. Sul posto, dopo il ritrovamento, sono intervenuti i carabinieri e il pm di turno.

Stando alle prime indiscrezioni, la scoperta sarebbe stata fatta da una persona che ha una proprietà nella zona. Il corpo, inoltre, non sarebbe stato bruciato sul luogo del ritrovamento, ma abbandonato in un momento successivo. Non si conosce ancora l'identità della persona morta.