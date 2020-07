Ai carabinieri ha cercato di spiegare che aveva lasciato l'abitazione per andare al pronto soccorso , ma la motivazione non è stata convincente ed è per questo che M.C., 31 anni , è stato arrestato per il reato di evasione .

È accaduto ieri notte a Messina. I militari hanno intimato l'alt all'autovettura in cui viaggiava il 31enne che però non si è fermato e ha accelerato lungo la via Rosso da Messina, per poi fuggire a piedi tra le viuzze vicino al Policlinico. Qui, poco dopo, i militari lo hanno trovato. Per l'uomo è scattato l'arresto, la scusa non ha retto. Il gip ha convalidato la misura riconfermando i domiciliari.