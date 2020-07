Acquistava medicinali on line e li somministrava ai propri animali di allevamento. Senza prescrizioni mediche né controlli sanitari. I carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato il titolare di un'azienda agricola dell'Ennese.

Con queste azioni l'uomo avrebbe messo a rischio la salubrità delle carne una volta messe in commercio, in quanto non sarebbe stato garantito il tempo necessario affinché i principi attivi contenuti nei medicinali diventassero innocui. I farmaci venivano acquistati su piattaforme di e-commerce, attività non consentita quando i medicinali non sono riconosciuti in ambito nazionale e soprattutto quando è richiesto il preventivo controllo medico di un veterinario.

Gli animali dell'azienda sono stati posti sotto sequestro in attesa di svolgere i necessari accertamenti per valutarne lo stato di salute.