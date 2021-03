I carabinieri della stazione di Francofonte hanno arrestato Adriano La Cognata, pregiudicato francofontese 34enne. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’ obbligo di dimora nel Comune di residenza con permanenza in casa nelle ore notturne e all’obbligo di presentazione alla polizia per reati connessi agli stupefacenti e contro il patrimonio, ha continuato a delinquere tanto da essere stato riconosciuto autore di due furti in abitazione e da essere indiziato per una serie di altri che, nelle scorse settimane, hanno colpito il centro urbano e destato allarme nella popolazione .

Individuare il ladro è stato possibile anche grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi delle abitazioni prese di mira. L'autorità giudiziaria aretusea ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, ritenuta non più idonea, con la custodia cautelare in carcere. Dalle immagini raccolte si evince che il 34enne aveva sviluppato una notevole abilità nello scassinare porte e finestre senza essere scoperto: «scaltro come pochi», lo definisco i carabinieri perché La Cognata sarebbe riuscito a nascondersi ogni volta che si accorgeva del passaggio di qualcuno e a riprendere non appena il campo era di nuovo libero.

Entrato negli appartamenti, l'uomo avrebbe razziato tutto ciò che trovava, allontanandosi subito dopo senza lasciare tracce. Fermato, La Cognata è stato portato nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.