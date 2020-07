I poliziotti di Marsala , in contrada Strasatti hanno trovato 108 grammi di cocaina pura pronta per essere tagliata e immessa sul mercato. La sostanza stupefacente è stata scovata durante una perquisizione eseguita, con l'aiuto dell'unità cinofila , in casa di un 27enne già ai domiciliari . Il giovane è stato arrestato lo scorso 30 aprile, insieme ad altri, perché in possesso di 12 chili di marijuana .

I poliziotti di Marsala, in contrada Strasatti hanno trovato 108 grammi di cocaina pura pronta per essere tagliata e immessa sul mercato. La sostanza stupefacente è stata scovata durante una perquisizione eseguita, con l'aiuto dell'unità cinofila, in casa di un 27enne già ai domiciliari. Il giovane è stato arrestato lo scorso 30 aprile, insieme ad altri, perché in possesso di 12 chili di marijuana.

Nel corso della perquisizione, il 27enne avrebbe mostrato insofferenza e nervosismo. Gli agenti hanno inoltre notata che più volte è andato sul balcone sopra la porta di ingresso del piano terra per guardare verso un terreno incolto vicino all'abitazione. Insospettiti, i poliziotti hanno esteso le ricerche anche nell'appezzamento. Con la collaborazione di un cane antidroga e seguendo un percorso di sterpaglie calpestate di recente, gli agenti sono arrivati in una parte del terreno dove sottoterra hanno trovato un barattolo di vetro con dentro una busta trasparente con sostanza solida di colore bianco. Cocaina, 108,7 grammi.

In casa del 27enne, inoltre, i poliziotti hanno trovato tutto il materiale utile al confezionamento e alla lavorazione della sostanza: un frullatore, 160 buste di plastica e apparecchiatura (macchina per la sigillatura) per confezionamento e un quantitativo di sostanza per il taglio della cocaina. Oltre a ciò, anche 4.385 euro in banconote di diverso taglio ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.