I positivi al Covid-19 in Sicilia salgono a 181, tredici in più rispetto a ieri. Per il momento le persone in isolamento domiciliare fiduciario sono 164 mentre sono 17 i casi che necessitano di cure ospedaliere. In ques'ultimo insieme sono compresi due ricoveri in Terapia intensiva. Numeri che impongono una seria riflessioni sulla rilassatezza generale. Il virus non ha deposto le armi e lo hanno ricordato diverse volte gli esperti. In un'intervista rilasciata a MeridioNews l'infettivologo Carmelo Iacobello, primario di Malattie infettive all'ospedale Cannizzaro di Catania, chiedeva «disciplina per evitare problemi in futuro». Adesso a richiamare al rispetto delle misure è il presidente della Regione Nello Musumeci.

«Evitare gli assembramenti, usare le mascherine nei luoghi all'aperto frequentati, usarla sempre nei luoghi chiusi tranne che a casa proprio e mantenere la distanza di un metro con persone non conviventi», chiede il governatore. L'appello è anche per gli operatori commerciali. Capita di frequente di notare esercenti con i dispositivi di protezione individuali abbassati al collo. «Tutto questo ci dà un grande aiuto nel tenere bassa la probabilità di contagio. Confidiamo nel senso di responsabilità sopratutto dei giovani e nella accurata vigilanza da parte delle forze dell'ordine. Vorremmo evitare - avverte - di adottare nei prossimi giorni misure restrittive, ma non ci sentiamo di escluderle».

A destare maggiore preoccupazione è la situazione di Catania e provincia. Sul punto nei giorni scorsi l'assessore alla Salute Ruggero Razza ha incontrato i giornalisti insieme a Pino Liberti, il commissario Covid nominato dalla Regione all'interno dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania. I Comuni della provincia etnea con maggiori casi sono quelli di Catania e Miserbianco.